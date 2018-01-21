В Дагестане произошел хлопок газа в одноэтажном доме

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Хлопок газа произошел вечером в субботу в городе Каспийске республики Дагестан, есть один пострадавший, сообщается на сайте ГУМЧС России.

"Двадцатого января в 23.00 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по республике Дагестан поступила информация о том, что в городе Каспийске… в одноэтажном частном доме произошел хлопок газа без последующего горения (природный газ — ред.). В результате взрыва дом частично разрушен. Имеется пострадавший", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации последствий привлекалось от ГУМЧС России по республике шесть сотрудников и две единицы техники.