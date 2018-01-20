Медики из Петербурга прибыли в Улан-Удэ, чтобы помочь пострадавшим детям

КРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Медики из Санкт-Петербурга прибыли в Улан-Удэ для оказания помощи детям, тяжело пострадавшим в школе при нападении, сообщил РИА Новости главврач Центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.

"Специалистов из Петербурга встретили. Они приступают к оказанию помощи наиболее тяжелым пациентам", — сказал Тимкин.

По его словам, речь идет о сохранении конечности и крайне тяжелой нейрохирургической травме. Ранее глава республики Алексей Цыденов сообщил, что микрохирурги из Санкт-Петербурга будут помогать коллегам восстанавливать одной из девочек поврежденный палец.

Тимкин рассказал, что из семи пострадавших двое детей находятся в тяжелом состоянии и один — в крайне тяжелом. Тем не менее у всех, по его словам, наблюдается положительная динамика.

Нападение на учеников седьмого класса школы № 5 в Улан-Удэ произошло в пятницу утром. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".