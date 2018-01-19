Крокодил, обнаруженный в результате обыска в подвальном помещении частного дома в Петергофе

Крокодил, обнаруженный в результате обыска в подвальном помещении частного дома в Петергофе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Обыски в доме в Петербурге, где были обнаружены оружие, боеприпасы и крокодил, прошли без происшествий, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что полиция обнаружила в подвале дома учредителя военно-патриотической организации более 20 СВУ, артиллерийский снаряд, минометную мину, около сотни патронов калибра 7,62 миллиметра, 40 макетов автомата Калашникова с признаками переделки, а также взрослого крокодила.

"В подвальном помещении дома оперативники обнаружили крокодила. В ходе обыска никаких инцидентов, связанных с рептилией, не произошло. Полицейские сообщили о данном факте в ветеринарную службу для решения вопроса о дальнейшей судьбе крокодила", — говорится в сообщении.

Городская прокуратура инициировала проверку действий лиц, содержавших животное, на соответствие действующему законодательству.

© предоставлено УИиОС ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Крокодил, обнаруженный в результате обыска в подвальном помещении частного дома в Петергофе © предоставлено УИиОС ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Крокодил, обнаруженный в результате обыска в подвальном помещении частного дома в Петергофе

Как сообщали РИА Новости в пресс-службе ветеринарной службы города, в настоящее время сотрудник на месте осматривают найденного в ходе обыска крокодила, устанавливается состояние его здоровья. По словам собеседника агентства, никаких документов на рептилию не обнаружено. Представитель Ленинградского зоопарка заявлял РИА Новости, что не собирается принимать крокодила к себе, объяснив это отсутствием места, а также отсутствием документов.

Ранее сообщалось, что следственные действия проводились полицейскими совместно с сотрудниками отдела ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом в рамках уголовного дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), возбужденного 18 октября 2017 года.

По данным СМИ, хозяином крокодила и арсенала является учредитель межрегиональной молодёжной военно-патриотической организации "Красная звезда" Павел Бараненко.

Организация "Красная звезда" проводит большое количество мероприятий военно-патриотической тематики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, получая бюджетные средства. В начале декабря 2016 года организация "Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе "Патриот", связанная с "Красной звездой", провела так называемые учения по антитеррористической защищенности в медицинском колледже в Тихвине. В актовый зал, где собрались непредупрежденные об инсценировке студенты колледжа, ворвались вооружённые люди, раздавалась стрельба, женщина, изображающая террористку-смертницу, угрожала взорвать себя.