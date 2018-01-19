В Петербурге началась проверка после сообщений о крокодиле у фигуранта дела

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Прокуратура Петродворцового района Санкт-Петербурга организовала проверку информации о том, что в подвале одного из домов обнаружен нильский крокодил, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.
"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, содержавших животное, в соответствии с действующим законодательством и по результатам проверки решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении прокуратуры.
Представитель Ленинградского зоопарка заявил РИА Новости, что не собирается принимать крокодила к себе, объяснив это отсутствием места, а также отсутствием документов.
Ранее сообщалось, что следственные действия проводились полицейскими совместно с сотрудниками отдела ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом в рамках уголовного дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), возбужденного 18 октября 2017 года.