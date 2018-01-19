В Петербурге началась проверка после сообщений о крокодиле у фигуранта дела

Крокодил, обнаруженный в результате обыска в подвальном помещении частного дома в Петергофе

Крокодил, обнаруженный в результате обыска в подвальном помещении частного дома в Петергофе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Прокуратура Петродворцового района Санкт-Петербурга организовала проверку информации о том, что в подвале одного из домов обнаружен нильский крокодил, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция обнаружила в подвале дома учредителя военно-патриотической организации более 20 СВУ, артиллерийский снаряд, минометную мину, около сотни патронов калибра 7,62 миллиметра, 40 макетов автомата Калашникова с признаками переделки, а также взрослого крокодила.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, содержавших животное, в соответствии с действующим законодательством и по результатам проверки решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ветеринарной службы города, в настоящее время сотрудник на месте осматривают найденного в ходе обыска крокодила, устанавливается состояние его здоровья. По словам собеседника агентства, никаких документов на рептилию не обнаружено.

Представитель Ленинградского зоопарка заявил РИА Новости, что не собирается принимать крокодила к себе, объяснив это отсутствием места, а также отсутствием документов.

Ранее сообщалось, что следственные действия проводились полицейскими совместно с сотрудниками отдела ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом в рамках уголовного дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), возбужденного 18 октября 2017 года.