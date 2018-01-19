Источник: в Петербурге при обыске нашли крокодила и 20 самодельных бомб

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции нашли более 20 самодельных взрывных устройств и крокодила в доме учредителя военно-патриотической организации, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, следственные действия проводились полицией совместно с сотрудниками отдела ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом в рамках уголовного дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), возбуждённого 18 октября 2017 года.

"В ходе обыска обнаружено более 20 самодельных взрывных устройств, артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров, минометная мина калибра 82 миллиметра, около сотни патронов калибра 7,62 миллиметра, 40 макетов автомата Калашникова с признаками переделки. В подвале дома был обнаружен крокодил", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данным на вечер четверга, рептилия оставалась на месте. Информация о крокодиле была передана соответствующим службам для определения его дальнейшего местонахождения.