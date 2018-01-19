Ученик школы в Бурятии, где произошло ЧП, рассказал об охране учреждения

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Охранников в школе Улан-Удэ, где было совершено нападение, нет, на входе сидят вахтерши, сообщил РИА Новости один из учеников.

"У нас охраны нет, вахтерши только возле входа сидят", — сказал он.

По словам школьника, при входе учеников не проверяют и, насколько ему известно, посторонних посетителей тоже. Он отметил также, что вахтерши "в возрасте".

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Две девочки находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".

Читайте подробности о нападении на школу в Бурятии в онлайн-репортаже РИА Новости >>