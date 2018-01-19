Ученик школы в Бурятии, где произошло ЧП, рассказал об охране учреждения

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Охранников в школе Улан-Удэ, где было совершено нападение, нет, на входе сидят вахтерши, сообщил РИА Новости один из учеников.
По словам школьника, при входе учеников не проверяют и, насколько ему известно, посторонних посетителей тоже. Он отметил также, что вахтерши "в возрасте".
Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Две девочки находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".
Читайте подробности о нападении на школу в Бурятии в онлайн-репортаже РИА Новости >>