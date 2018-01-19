Источник рассказал о подростке, напавшем на школу в Улан-Удэ

КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Подросток, напавший на учеников в школе Улан-Удэ, никогда не попадал в поле зрения полиции, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, девятиклассник жил в благополучной семье.

Что произошло

Утром ученик девятого класса школы, расположенной в микрорайоне Сосновый Бор, напал с топором на семиклассников. Перед этим он кинул бутылку с воспламеняющейся жидкостью, в кабинете начался пожар.

Всего пострадали семь человек, в том числе сам нападавший, который пытался покончить с собой. Две девочки находятся в тяжелом состоянии.

По официальным данным, подросток действовал один. При этом некоторые очевидцы утверждают, что нападавших было двое.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность". Расследованием займется центральный аппарат СК. В Улан-Удэ вылетели специалисты институтов Минздрава для помощи бурятским коллегам.

"Одни вахтерши"

Один из учеников рассказал РИА Новости, что в школе не было охраны.

"У нас охраны нет, вахтерши только возле входа сидят", — отметил он.

По словам школьника, при входе учеников не проверяют и, насколько ему известно, посторонних посетителей тоже. Он добавил, что вахтерши уже "в возрасте".

Другой школьник рассказал, что напали девятиклассники. Они кинули коктейль Молотова, повалили девочку на пол и начали бить ее по голове. По его словам, нападавших было двое, они из этой же школы.

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