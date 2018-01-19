Силовики выясняют, есть ли связь между происшествиями в Бурятии и Перми

НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают возможную взаимосвязь нападения на учеников и учителя в школе в столице Бурятии Улан-Удэ с недавним похожим случаем в Перми, сообщил журналистам полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. О числе напавших на школу поступает разная информация. По данным правительства Бурятии, в школу проникли трое молодых людей. Также разнятся данные о пострадавших.

По данным прокуратуры республики, после нападения на школу в больницы доставлены шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и нападавший — подросток пытался ранить себя ножом. Власти республики сообщают, что ранены четыре человека, в том числе три ученика 7-го класса.

"Как это могло произойти? Как в школу, которая находится на территории военного городка, ученики прошли с топором и масками, хотя они их надели в школе? Самое главное – мотив. Предварительно есть информация, что это была закрытая группа в сети. Сейчас устанавливается взаимосвязь со случаем в Перми", — сказал полпред.

Меняйло отметил, что случай вопиющий и требующий говорить о том, что надо совершенствовать систему "Безопасная школа", тем более, по его данным, есть сведения о том, что "ребята планировали эту акцию".

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"Осталось узнать мотивы. Сегодня, к сожалению, интернет такая штука, что ограничить общение мы не можем. Мы помним тему "Синий кит" и все остальные. Один сайт закрывается, а другой открывается. Поэтому самое главное — понять мотивы. Если мы их поймем, мы сможем воздействовать на эту ситуацию. Я не сомневаюсь нисколько, но это следствие покажет, что есть организаторы всего этого. Случай не единичный", — сказал полномочный представитель.

Меняйло добавил, что сейчас по ситуации "все поручения даны и все находится на контроле". Сам он сразу после получения информации о ЧП не смог по транспортным причинам вылететь на место. Сейчас, по словам полпреда, в его личном присутствии нет необходимости. На месте находится главный федеральный инспектор по Бурятии. В ближайшее время прибудет глава республики. "Дальше будем ситуацию держать на контроле", — заверил он.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, находятся в городской клинической больнице. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц и о халатности.

Читайте подробности о нападении на школу в Бурятии в онлайн-репортаже РИА Новости >>