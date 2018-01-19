Силовики выясняют, есть ли связь между происшествиями в Бурятии и Перми

НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают возможную взаимосвязь нападения на учеников и учителя в школе в столице Бурятии Улан-Удэ с недавним похожим случаем в Перми, сообщил журналистам полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
По данным прокуратуры республики, после нападения на школу в больницы доставлены шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и нападавший — подросток пытался ранить себя ножом. Власти республики сообщают, что ранены четыре человека, в том числе три ученика 7-го класса.
"Как это могло произойти? Как в школу, которая находится на территории военного городка, ученики прошли с топором и масками, хотя они их надели в школе? Самое главное – мотив. Предварительно есть информация, что это была закрытая группа в сети. Сейчас устанавливается взаимосвязь со случаем в Перми", — сказал полпред.
Меняйло отметил, что случай вопиющий и требующий говорить о том, что надо совершенствовать систему "Безопасная школа", тем более, по его данным, есть сведения о том, что "ребята планировали эту акцию".
"Осталось узнать мотивы. Сегодня, к сожалению, интернет такая штука, что ограничить общение мы не можем. Мы помним тему "Синий кит" и все остальные. Один сайт закрывается, а другой открывается. Поэтому самое главное — понять мотивы. Если мы их поймем, мы сможем воздействовать на эту ситуацию. Я не сомневаюсь нисколько, но это следствие покажет, что есть организаторы всего этого. Случай не единичный", — сказал полномочный представитель.
В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, находятся в городской клинической больнице. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц и о халатности.
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