Врачи рассказали о состоянии пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ

КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка, пострадавшая при нападении на школу в Улан-Удэ, находится в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости представитель территориального центра медицины катастроф в Бурятии.

Всего, по его словам, пострадали семь человек.

"Одна девочка 11 лет находится в очень тяжелом состоянии, ее сейчас оперируют, черепно-мозговая травма. Еще одна девочка — там ампутация двух пальцев. Остальных обрабатывают в операционной. У всех рубленые и колотые раны", — сказал собеседник агентства.

Поселок Сосновый Бор, где произошло ЧП, находится в двадцати километрах от Улан-Удэ. Всех пострадавших — педагога и шестерых детей — доставили в больницу скорой медицинской помощи города.

По словам сына учительницы, его матери оказали предварительную медпомощь, она находится в сознании.

Читайте подробности о нападении на школу в Бурятии в онлайн-репортаже РИА Новости >

Что произошло

Утром ученик девятого класса школы, расположенной в микрорайоне Сосновый Бор, напал с топором на семиклассников. Перед этим он кинул бутылку с воспламеняющейся жидкостью, в аудитории начался пожар.

О числе напавших на школу поступает разная информация. По официальным данным, подросток действовал один. При этом некоторые очевидцы утверждают, что нападавших было двое.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".

"Меня могло просто сейчас не быть"

Как рассказал РИА Новости один из учеников, семиклассник Кирилл, когда произошло нападение, он сидел на уроке. Забежал учитель и сказал, что эвакуация, дети подумали — учебная.

Спустившись вниз, школьники увидели девочку с рассеченной щекой, у другой ученицы была повреждена рука.

Кирилл пересказал слова Станислава, его друга, который был в тот момент в классе.

"Я рассказывал стих, мне сказали, чтобы я садился, потому что хорошо его знаю. Если бы не сказали и я бы договорил, меня бы просто не было сейчас… Это все в моем классе происходило. В мой класс кинули коктейль Молотова", — сказал ученик.

Другой школьник рассказал РИА Новости, что напали девятиклассники. Они кинули коктейль Молотова, повалили девочку на пол и начали бить ее по голове. По его словам, нападавших было двое, они из этой же школы.