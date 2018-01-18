В Волгограде после стрельбы объявили план "Перехват"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв – РИА Новости. Правоохранители объявили план "Перехват" после стрельбы рядом с кафе в Волгограде, в результате которой один человек погиб, еще трое ранены, сообщило в четверг ГУ МВД по Волгоградской области.

Как ранее сообщал областное управление СК, вечером в четверг несколько мужчин отдыхали в кафе. Около 19.00 мск они вышли на улицу, где примерно в 30 метрах от кафе неизвестные произвели в них выстрелы из различного вида оружия, а также причинили ножевые ранения. В результате один человек погиб, трое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшие в данный момент находятся в крайне тяжелом состоянии в коме.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В розыск объявлены автомашины Infinity темного цвета, государственный номер Т180МС 75 регион (Забайкальский край – ред.) и "Лада Приора" темного цвета, государственный номер Х 828 КР 163 регион (Самарская область – ред.). В городе объявлен план "Перехват", — говорится в сообщении.