В Волгограде в перестрелке погиб человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Красноармейском районе Волгограда, в результате которой погиб 24-летний мужчина и еще трое получили тяжелые ранения, сообщает СУСК России по Волгоградской области.

Около 19.30 в лечебные учреждения города с огнестрельными и ножевыми ранениями были госпитализированы четверо местных жителей, один из которых впоследствии скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "убийство", "покушение на убийство двух и более лиц" и "незаконный оборот оружия".

По данным следствия, вечером потерпевшие отдыхали в кафе Красноармейского района. "Около 19 часов молодые люди вышли из увеселительного заведения, буквально в 30 метрах от которого неизвестные произвели в них выстрелы из различного вида оружия, а также причинили ножевые ранения", — говорится в сообщении. Отмечается, что в результате один человек погиб, за жизни еще троих в настоящее время борются врачи.

По словам источника РИА новости в правоохранительных органах, подозреваемые также могли находиться в кафе с потерпевшими. "Предположительно, у них возник конфликт. Разбираться они вышли на улицу", — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия находятся следователи и криминалисты. Ведется розыск подозреваемых.