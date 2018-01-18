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Происшествия

Прокуратура не нашла нарушений в видео с полуголыми курсантами

20:3718.01.2018
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© Фото : Правительство Ульяновской областиВыпускники ульяновского института гражданской авиации. Архивное фотоВыпускники ульяновского института гражданской авиации. Архивное фото
© Фото : Правительство Ульяновской области

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Приволжская транспортная прокуратура не нашла нарушений законодательства в действиях студентов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), снявших скандальное видео.

Въезд в город Ульяновск. Архивное фото
CC BY 4.0 / prosvetcult /
Студенты ульяновского техникума сняли видео в поддержку летчиков-курсантов

Ведомство не видит оснований для отчисления курсантов из вуза: они соблюдали устав института, правила внутреннего распорядка и нормы проживания в общежитии.

При этом к дисциплинарной ответственности могут привлечь работников учебного заведения. В прокуратуре пояснили, что воспитательный процесс в вузе организовали ненадлежащим образом. Кроме того, был нарушен закон "Об образовании", а также локальные правовые акты учебного заведения.

Не ломать жизнь

Скандал уже прокомментировал глава Ульяновской области Сергей Морозов. Он заявил, что курсанты должны понести наказание, но ломать жизнь им нельзя, так как отчисление не добавит им "патриотизма и воспитания".

Диско-шар. Архивное фото
© РИА Новости / Ксения Сидорова
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Наказание должно быть справедливым и соразмерным поступку, добавил губернатор.

"Наша задача — не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков. Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определенные нормы поведения", — написал Морозов в Facebook.

Губернатор добавил, что собирается встретиться с самими курсантами и их родителями и донести до них свою позицию "как отца, как кадрового офицера".
"Уверен, что большинству из них этот горький опыт поможет стать взрослее, а поддержка старших товарищей — офицеров, ветеранов отрасли — в тот момент, когда они оступились, станет хорошим уроком товарищества, сплоченности и доверия", — отметил Морозов.

Прекратить гонения

Владимир Жириновский, напротив, заявил, что наказывать курсантов нельзя и что ЛДПР проконтролирует, чтобы "ни один волос не упал с голов" студентов.

Выступление. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Гришкин
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"Я требую немедленно прекратить любые гонения на этих молодых людей. Это их досуг, это их общежитие. Они что делали? Они танцевали. Ребята танцуют, им 17-18 лет, они молоды. Форма одежды тоже нормальная: жарко там, топят хорошо, +25°С. Что они будут потеть. Это их общежитие, это их дом, никто не имеет право туда подглядывать", — сказал Жириновский журналистам.

Лидер ЛДПР отметил, что не видит ничего плохого и в том, что курсанты выложили видео с танцами в социальную сеть. По мнению Жириновского, сейчас "такое время", когда все стремятся выкладывать воспоминания в интернет.

Петиция в поддержку курсантов

За курсантов также заступились в сети. Пользователи активно подписывают петицию на портале change.org, где просят не отчислять участников клипа.

Здание МГИМО в Москве. Архивное фото
© Фото : mgimo.ru
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В ней говорится, что курсантов сняли с пар, хотя ни у кого из них не было проблем с учебой и дисциплиной. "За безобидную пародию не должны отчислять, поможем курсантам сохранить место в институте", — пишут авторы петиции. К 18:00 мск ее подписали более 31 тысячи человек.

При этом другие пользователи согласились с позицией Росавиации и заявили, что курсанты позорят честь мундира.

Видео в поддержку

Кроме того, по информации местных СМИ, студенты Рязановского сельскохозяйственного техникума в Ульяновской области сняли похожее видео в поддержку курсантов. "Действие", судя по видео, также разворачивается в помещениях общежития учебного заведения под песню Бенни Бенасси Satisfaction. Молодые люди танцуют в нижнем белье, но лица их скрыты.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Студентов, снявших видео, не планируется отчислять из техникума", — сказал РИА Новости представитель ведомства.

Вместе с тем, по словам собеседника агентства, министерство планирует провести встречу-беседу со всеми студентами этого учебного заведения. "Сейчас решается, когда ее организовать, определяются вопросы и темы для обсуждения", — пояснил он.

С чего все началось
Выпускники ульяновского института гражданской авиации. Архивное фото
© Фото : Правительство Ульяновской области
В Сети заступились за ульяновских курсантов, снявших эротическое видео

В скандальном ролике почти догола раздетые курсанты УИГА танцуют в общежитии под песню Бенни Бенасси Satisfaction. Видео сняли еще в октябре, но в сети оно появилось недавно. В Росавиации пообещали принять к руководству вуза и 14 студентам-первокурсникам самые жесткие дисциплинарные меры вплоть до увольнения и отчисления.

Ульяновские курсанты стали не первыми, кто снял подобное видео под песню Satisfaction. В сети еще с 2015 года есть ролик, на котором британские военнослужащие "зажигают" под эту композицию примерно в том же ключе. Поэтому ролик первокурсников УИГА можно расценивать как пародию.

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