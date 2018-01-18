Убийце Магомеда Нурбагандова ужесточили наказание до пожизненного

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Артуру Бекболатову, убийце дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, ужесточили наказание до пожизненного лишения свободы, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.

Приговор вступил в силу.

Решение приняла судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда.

В октябре прошлого года Бекболатова приговорили к 24 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Прокурор во время прений просил дать ему пожизненный срок. Гособвинитель и потерпевшие обжаловали вердикт.

Бекболатов был участником банды под руководством Магомеда Халимбекова. В июле около села Сергокала члены этой группировки напали на пятерых человек, которые отдыхали около села Сергокала, и застрелили двух из них — Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида.

Один из преступников, направив на Нурбагандова пистолет, требовал, чтобы он на камеру попросил своих близких уйти из правоохранительных органов. Полицейский ответил: "Работайте, братья". После этих слов его убили.

Впоследствии Владимир Путин посмертно присвоил лейтенанту звание Героя России.

Бекболатова и еще одного члена банды Азиза Джамалутдинова силовики задержали во время спецоперации, остальных участников группировки ликвидировали.

В октябре 2017-го Джамалутдинову, который полностью признал вину, ужесточили наказание до двадцати лет лишения свободы. Изначально его приговорили к семнадцати годам, но Генпрокуратура сочла это наказание слишком мягким.