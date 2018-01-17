Осужденный за педофилию священник Грозовский в тюрьме собрался писать книгу

ПРИОЗЕРСК (Ленинградская область), 17 янв — РИА Новости. Отстранённый от служения священник РПЦ Глеб Грозовский заявил журналистам, что в тюрьме он готов написать книгу.

"Наказание от слова "наказ". Кого Бог любит, кого избирает, тому и помогает проходить через какие-то сложности… Нормальные книги писал только тот, кто был за решеткой", — заявил осужденный за педофилию журналистам из клетки в зале суда.

Какие темы он собирается затронуть в своей будущей книге, Грозовский не уточнил, однако пояснил свое отношение к решению суда. По его словам, виновным он себя не считает, но полагает необходимым "искать в этом (в приговоре) какую-то пользу и смысл, для чего это все дано".

Сегодня Приозерский городской суд Ленобласти приговорил Грозовского к 14 годам колонии строгого режима. Священник заявил о намерении обжаловать решение суда.

Как установил суд, Грозовский надругался на тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один преступный эпизод произошел в 2009 году, два других — в 2013 году.

Уголовное дело в отношении священника возбудили осенью 2013 года, однако решение об аресте выносилось заочно – Грозовский скрывался от следствия в Израиле и только осенью 2016 года был экстрадирован. В Израиле он пытался получить гражданство, но получил отказ.

Еще находясь за границей, уже отстранённый к тому времени от служения священник через СМИ заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации.

Подробнее о деле петербургского священника Глеба Грозовского читайте в справке РИА Новости >>