В Петербурге неизвестные отобрали у курьера три пиццы и скрылись на BMW

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после нападения на курьера по доставке пиццы, у которого неизвестные отобрали заказ на сумму 2,6 тысячи рублей, после чего, предположительно, скрылись на автомобиле BMW, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД РФ по региону.

Как уточняет полиция, инцидент произошел в понедельник вечером у одного из домов на Суздальском шоссе в Приморском районе.

"(В правоохранительные органы)… поступило сообщение от 38-летнего курьера по доставке пиццы о том, что… трое неизвестных злоумышленников напали на него и отобрали три пиццы и набор суши и роллов на общую сумму 2,6 тысячи рублей. После этого нападавшие скрылись, предположительно, на автомобиле BMW черного цвета. Позднее в полицию поступила телефонограмма из больницы о телесных повреждениях, зафиксированных у заявителя", — говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, информирует главк.