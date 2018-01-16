В Волгограде самолет экстренно сел из-за курильщика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за курильщика на борту, говорится в сообщении управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.

"В дежурную часть поступило сообщение о том, что требуется присутствие полицейских на борту авиалайнера, следовавшего из Москвы в Сочи и совершившего экстренную посадку. По прибытии наряда полиции было установлено, что командир воздушного судна отказал в пролете пассажиру 1989 года рождения, который курил во время полёта", — говорится в сообщении.

Как отмечается, нарушителя сняли с рейса и доставили в линейное отделение полиции аэропорта Волгограда. В отношении мужчины были составлены протоколы по ч.6 ст.11.17.КоАП "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" и по ст. 6.24 КоАП "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Ему грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей и административный арест на срок до 15 суток.

В полиции рассказали, что данный инцидент произошел поздно вечером 15 января. После экстренной посадки самолет направился в аэропорт Сочи.