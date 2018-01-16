В Петербурге оштрафовали дрифтовавшего у Исаакиевского собора водителя

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Водитель, устроивший опасное маневрирование у Исаакиевского собора в Петербурге, оштрафован на 2,5 тысячи рублей, в отношении него составлены три протокола об административных правонарушениях, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники полиции установили личность нарушителя. Им оказался 30-летний житель "северной столицы", ранее не привлекавшийся к административной ответственности.

"За несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой проезжей части, и нарушение правил маневрирования, а также правил расположения транспортного средства на проезжей части составлено три протокола об административных правонарушениях. Нарушителю назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей", — сказала Волк.

Расследование началось после появления в декабре 2017 года в соцсети Instagram снятого с коптера видео дрифт-заезда вокруг памятника Николаю Первому на Исаакиевской площади.