Двое раненных при нападении на школу в Перми находятся в тяжелом состоянии

УФА, 15 янв — РИА Новости. Учительница и школьник, раненные при нападении неизвестных на пермскую школу, находятся в тяжелом состоянии, им проводят операции, сообщает региональный Минздрав.

"В тяжелом состоянии находятся учительница и ученик 16 лет. Они получили ранения шеи. Оба направлены в городскую клиническую больницу №4, уже проводятся операции", — говорится в релизе.

У остальных пострадавших, по предварительным данным, "незначительные поверхностные травмы", их направили обследоваться в краевую детскую больницу.

Во время нападения часть раненых детей смогли убежать в торговый центр неподалеку, там же их и осмотрели врачи, отмечает Минздрав.

По данным ведомства, бригады "скорой" прибыли на место ЧП в течение 10 минут после вызова. На месте работали восемь бригад: два реанимационных, два педиатрических и четыре линейных врачебных.

Всего, как сообщали РИА Новости в Министерстве территориальной безопасности края, ножами ранены восемь учеников и одна учительница. Нападавших, по данным властей, было двое. Источник РИА Новости сообщал, что злоумышленники задержаны, но их мотивы пока неизвестны.