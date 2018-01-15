Неизвестные напали на детей в пермской школе

УФА, 15 янв — РИА Новости. Власти выясняют обстоятельства инцидента в пермской школе, где, по предварительным данным, неизвестные напали на учеников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства территориальной безопасности Пермского края.

"По предварительной информации, инцидент произошел в школе № 127 города Пермь. Неизвестные напали на школьников. На место выехали полицейские, бригады скорой помощи. Чтобы разобраться в инциденте, также на место выехало руководство края", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.