В Петербурге мать с сыном спаслись от пожара, выпрыгнув из окна

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Женщина с трехлетним ребенком выпрыгнули из окна горящей квартиры на восьмом этаже жилого дома в Санкт-Петербурге, они госпитализированы, сообщает городское ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в одной из квартир дома № 34, корпус 2, на Софийской улице поступило в 15:27 мск. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение восьми минут.

"До их прибытия из окна горящей квартиры, расположенной на восьмом этаже 9-этажного жилого дома, выпрыгнула женщина 1995 года рождения с трехлетним сыном. Оба они доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в трехкомнатной квартире, где они проживали, обгорела обстановка 20-метровой комнаты. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Пожар был локализован в 15:49 мск. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС пять единиц техники и 25 человек личного состава.