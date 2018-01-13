Три человека погибли в ДТП в Петербурге, пытаясь скрыться от полиции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. В Санкт-Петербурге три человека погибли, врезавшись на автомобиле в столб при попытке скрыться от полиции, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло на Гражданском проспекте, в районе дома 89. Водитель Hyundai Santa Fe не подчинился требованию сотрудников ГИБДД об остановке и после преследования протаранил металлический столб для растяжки проводов Горэлектротранса.

Водитель 1996 года рождения и двое пассажиров погибли, еще двоих пассажиров доставили в больницу в тяжелом состоянии.