В Петербурге мужчина ударил подростка, бросившего снежок в его иномарку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Полиция начала проверку после конфликта в Петербурге между мужчиной и подростком.

Накануне юноша на Октябрьской набережной играл с друзьями и попал снежком в находящийся неподалеку автомобиль "Фольксваген". Из-за этого между водителем и подростком произошел конфликт, после чего мужчина ударил несовершеннолетнего и уехал с места происшествия.

"Из медицинского учреждения поступила информация о том, что 15-летнему подростку причинены телесные повреждения", — рассказали в региональном ГУ МВД.

Подробности инцидента устанавливаются.