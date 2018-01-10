Собчак обратилась в прокуратуру из-за инцидента с "Гражданским патрулем"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Кандидат на пост президента России Ксения Собчак заявила, что ее адвокат обратился в прокуратуру из-за инцидента с организацией "Гражданская патруль".

Собчак написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" , что организация "Гражданская патруль" якобы рассылает руководителям ее региональных штабов письма с предупреждениями о том, что все они занимаются экстремистской деятельностью из-за ее слов о статусе Крыма.

"На самом деле последствия возникнут у так называемого "Гражданского контроля" и его главы некоего Р.В. Антонова. Мой адвокат Константин Добрынин уже обратился с заявлением в прокуратуру с требованием провести проверку так называемого "Гражданского контроля" и выступить с иском о ликвидации этой организации в связи с нарушением действующего законодательства", — написала она.

Руководитель "Гражданского патруля" Ростислав Антонов прокомментировал обвинения штаба Собчак в адрес организации.

"Вчера я, как руководитель организации "Гражданский патруль", был обвинен ни много, ни мало в угрозах штабу Ксении Собчак. В конце декабря "Гражданский патруль" получил ответ из прокуратуры о том, что скандальное высказывание кандидата в президенты передано на лингвистическую экспертизу на наличие признаков экстремизма. То есть правоохранительные органы сочли его содержание в достаточной мере провокационным, для того чтобы ее начать, а это значит, что и последствия могут быть серьезными", — написал Антонов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что свою обеспокоенность организация в письме донесла до руководителей штабов и призвала их уведомить всех активистов, сотрудников и волонтеров. "Но, судя по первой реакции и угрозам, поступившим в наш адрес, вряд ли мы можем на это рассчитывать", — отметил Антонов.

"У нас есть позиция и мы хотим, чтобы она была услышана — волонтерами, активистами, сотрудниками избирательного штаба Ксении Собчак. Чтобы люди, принимая решение оказать поддержку кандидату, считающего Крым территорией Украины и ставящего под сомнение российское законодательство, делали это осознанно", — подчеркнул он.

Межрегиональный общественный фонд защиты прав потребителей "Гражданский патруль" — организация гражданско-правовой самозащиты граждан России, открыта в 2012 году.