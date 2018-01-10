Россельхознадзор вновь обнаружил очаг АЧС под Волгоградом

Свинья во время транспортировки в грузовике. архивное фото

Свинья во время транспортировки в грузовике. архивное фото

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Волгоградской области, говорится в сообщении ведомства в среду.

На этот раз вирус выявили 9 января в пробах патологического материала, отобранного от останков трупа павшего животного на территории личного подсобного хозяйства Суровикинского района.

"В настоящее время на территории Суровикинского района проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения инфекции в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней", — добавляется в сообщении.

В декабре 2017 года в Россельхознадзоре сообщили, что неэффективная работа госорганов Волгоградской области усугубила ситуацию с распространением АЧС в этом регионе. Ведомство видит крайне нелогичной деятельность комитета ветеринарии Волгоградской области, который, по мнению Россельхознадзора, не выстроил эффективное взаимодействие с органами ГИБДД по выявлению и пресечению несанкционированных перевозок подконтрольных грузов.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.