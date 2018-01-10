Обвиняемого в поджоге жилого дома в Тюмени заключили под стражу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Суд в среду по ходатайству следователя заключил под стражу мужчину, обвиняемого в поджоге жилого дома в Тюмени, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Как ранее сообщалось, в доме №4 на улице Олимпийская в понедельник горел утеплитель на фасаде девятиэтажного жилого дома. Изначально площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако ликвидировать пожар удалось лишь на 1,5 тысячи "квадратов". Из помещений вывели 184 человека. На месте ЧП обнаружили тело погибшего мужчины. По факту пожара возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". Был задержан подозреваемый.

"Сегодня судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК.

В ведомстве отметили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение пожарно-технической, судебно-медицинских экспертиз, проводятся допросы пострадавших и очевидцев происшествия.