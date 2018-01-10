Адмирал назвал возможную причину инцидента с кораблем в Эгейском море

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Столкновение сухогруза под флагом Сьерра-Леоне с кораблем Черноморского флота "Ямал" в Эгейском море произошло по вине иностранного судна, заявил РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

По его словам, сухогруз должен был соблюдать Международные правила предупреждения столкновений судов в море. Согласно этим нормам, перед тем как совершить обгон, надо установить УКВ-связь на 16-м канале и "рассказать о планируемом маневре, в данном случае на английском языке", отметил Валуев.

Адмирал указал, что, если сухогруз обгонял и резко ушел вправо, подставив борт, сложно было рассчитывать на то, что "Ямал" не протаранит его по инерции.

"Наши должны идти прежним курсом с прежней скоростью, а сухогруз или уверенно обогнать корабль, а потом повернуть на безопасном расстоянии, или открыть вахту на УКВ и изложить, что ему надо", — подчеркнул бывший командующий Балтфлотом (2001-2006).

Он считает, что нужно потребовать возмещение ущерба.

Сухогруз "Орка-2" столкнулся с "Ямалом" 30 декабря в проливе Карпатос южнее острова Родос. "Орка-2" направлялся из Египта в Турцию, а большой десантный корабль следовал в Севастополь из Средиземного моря. По словам сотрудника военного атташата России в Афинах, "сухогруз шел параллельным курсом, капитан зазевался и совершил неправильный маневр" при обгоне.

В результате инцидента никто не пострадал, "Ямал" не получил повреждений.