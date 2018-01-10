В военном атташате прокомментировали инцидент с кораблем в Эгейском море

АФИНЫ, 10 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Инцидент с большим десантным кораблем "Ямал" Черноморского флота России сочли незначительным, судно не получило никаких повреждений, сообщили РИА Новости в военном атташате России в Афинах.

Как сообщила пресс-служба Черноморского флота, 30 декабря в Эгейском море сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне при прохождении пролива Карпатос южнее острова Родос столкнулся с БДК "Ямал", следовавшим в Севастополь из Средиземного моря. Сухогруз направлялся из Египта в Турцию.

В результате столкновения никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения. Инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2", который, следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, изменил траекторию движения, ушел вправо и совершил столкновение.

"Сухогруз шел параллельным курсом, капитан зазевался и совершил неправильный маневр", — подытожил сотрудник атташата.

"Наш корабль не пострадал. Никаких повреждений нет, пара царапин. Корабль в связи с этим продолжил поход. Он давно уже в Новороссийске", — продолжил собеседник агентства.

По его словам, у сухогруза повреждения также совсем незначительные.

"Были оформлены все документы. Поскольку виноват капитан сухогруза, ему предстоит разбирательство со страховой компанией", — сказал собеседник.