Под Красноярском в ДТП погибли четыре человека

КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП под Красноярском, сообщила РИА Новости замначальника пресс-службы краевого главка МВД Ирина Барышникова.

По ее словам, ДТП произошло в среду в Емельяновском районе края, в районе деревни Таскино в Красноярском крае, на трассе Красноярск-Енисейск.

"По предварительным данным, в сторону Красноярска двигалась "Нива", где кроме водителя находились двое детей — 5 и 11 лет. Предварительно, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lifan. В результате погибли водитель и пассажиры "Нивы" и пассажирка иномарки. Водитель (иномарки) жив", — сказала собеседница агентства.

На место выехали сотрудники ГИБДД и начальник УГИБДД по краю, добавила Барышникова.