МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Следователь главного управления МВД по Московской области в звании капитана получил выговор за то, что не пропустил в лифт двух генералов — начальника главка и его заместителя, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы подмосковного ГУ МВД Татьяна Петрова.

Cтаршего следователя четвертого отдела следственной части ГСУ наказали за нарушение дисциплинарного устава, "выразившееся в несоблюдении субординации и проявлении неуважения к руководству".

По словам Петровой, капитан юстиции Савченко позволил себе неуважительное поведение по отношению "как к коллегам по службе, так и к руководству ГУ МВД". Как рассказал РИА Новости собеседник в ГСУ, следователь забежал в лифт прямо перед начальником главка Виктором Пауковым и его заместителем Виктором Ищенко, нажал на кнопку нужного ему этажа, а генералы остались у закрывшихся дверей.