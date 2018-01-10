Улюкаева поместили в трехместную камеру СИЗО "Кремлевский централ"

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Два сокамерника появились у экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева в СИЗО "Кремлевский централ", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Несмотря на то, что Улюкаев очень просил находиться в камере в одиночестве, к нему после перевода из карантина подселили еще двух сокамерников. С ними сейчас он и находится в СИЗО. Кто эти люди, на данный момент неизвестно", — сообщил Мельников.

Как пояснила РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева, жалоб на сокамерников Улюкаев не имеет.

"Кстати, оба моложе него. Но, судя по всему, никаких конфликтов нет. Впрочем, у него и жалоб на содержание сейчас вообще нет. Однако выглядит он весьма грустно", — добавила она.

Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву — самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России — был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения. Приговор был обжалован 19 декабря.