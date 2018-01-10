Во ФСИН рассказали, как вел себя осужденный за изнасилование Шурыгиной

САМАРА, 10 янв — РИА Новости. Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, положительно зарекомендовал себя в колонии, был трудоустроен и принимал активное участие в жизни исправительного учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН Ульяновской области.

Семенов был осужден в декабре 2016 года по обвинению в изнасиловании 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной. Двадцатилетнего студента, который утверждал, что секс был по обоюдному согласию, приговорили к 8 годам лишения свободы, позднее срок снизили до 3 лет и 3 месяцев лишения свободы. Жители Ульяновска и других регионов России собирали подписи с требованием освободить Семенова. Он вышел на свободу по УДО 10 января.

"Руководство исправительного учреждения дало осужденному положительную характеристику, которая впоследствии была рассмотрена судом при принятии решения об условно-досрочном освобождении. Он (Семенов – ред.) никаких нареканий со стороны администрации не имел, зарекомендовал себя положительно", — рассказал собеседник агентства.

По информации ФСИН, Семенов был трудоустроен. Молодой человек был отмечен за активное участие в общественной жизни исправительного учреждения.

История Дианы Шурыгиной вызвала широкий общественный резонанс после выхода программы Первого канала "Пусть говорят". Девушка заявила, что стала жертвой изнасилования совершеннолетним Сергеем Семеновым. Однако появление девушки в эфире телеканала вызвало в обществе бурную дискуссию о виновности или невиновности молодого человека. С начала 2017 года вышло уже пять эфиров "Пусть говорят" с участием Дианы Шурыгиной. Первый выпуск от 31 января набрал рекордные 13 миллионов просмотров на YouTube. Диана Шурыгина стала популярной фигурой в интернете и социальных сетях, а также героиней мемов.