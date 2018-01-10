Суд перенес рассмотрение вопроса о продлении ареста экс-главе Марий Эл

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы отложил на 11 января рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову и его предполагаемой соучастнице Наталье Кожановой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд отложил заседание на 11 января на 12.30", — огласила решение судья Юлия Сафина.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство обвиняемых об ознакомлении с материалами дела.

Следователи считают, что Маркелов получил через доверенное лицо, Кожанову, от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.