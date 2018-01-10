СЕВАСТОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне столкнулся в Эгейском море с большим десантным кораблем Черноморского флота "Ямал", при этом никто не пострадал, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ пресс-службы Южного военного округа капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

Он пояснил, что столкновение произошло около семи утра 30 декабря при прохождении пролива Карпатос в 9-10 милях южнее острова Родос. Сухогруз "Орка-2" шел из Египта в Турцию, БДК "Ямал" следовал в Севастополь из Средиземного моря. "Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения", — сказал Трухачев.

Он добавил, что виновником столкновения стал сухогруз, который нарушил правила: "Следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо".

То, что именно сухогруз спровоцировал инцидент, подтвердил РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

"Иностранное судно должно было соблюдать МППСС-72, которые гласят, что перед совершением обгона помимо прочего надо установить УКВ связь на 16-м канале и четко рассказать о планируемом маневре, в данном случае — на английском языке. Этого требует хорошая морская практика: руководствоваться правилами и нести вахту на УКВ", — сказал Валуев.

Россия составила заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для необходимых действий по возмещению ущерба за счет виновного.