В Иркутске столкнулись два автобуса

ДТП в Иркутске с участием двух пассажирских автобусов. 10 января 2018

ДТП в Иркутске с участием двух пассажирских автобусов. 10 января 2018

ИРКУТСК, 10 янв – РИА Новости. Два пассажирских автобуса столкнулись в Иркутске, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУМВД региона.

ДТП произошло в Иркутске при въезде на мост через Ангару.

"Проезжую часть не поделили автобусы "ПАЗ", следовавший по маршруту № 37, и "МАЗ", двигавшийся по городскому маршруту № 6. По предварительным сведениям, в результате случившегося пострадали двое граждан, которые в настоящее время доставлены в травмпункт", — говорится в сообщении пресс-службы.

Место, где произошла авария, одно из самых оживленных в Иркутске. Из-за ДТП в центральной части города возникли транспортные заторы. Движение на участке регулировали прибывшие экипажи ДПС.