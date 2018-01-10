В Новокузнецке пьяного водителя без прав остановили стрельбой по колесам

КЕМЕРОВО, 10 янв — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Новокузнецке после погони применили табельное оружие, чтобы остановить автомобиль под управлением пьяного водителя без прав, сообщила в среду пресс-служба главка МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне ночью, когда экипаж ГИБДД заметил на улице Хлебозаводская виляющий из стороны в сторону "ВАЗ-21099". Полицейские попытались остановить машину, однако водитель проигнорировал их требование и продолжил движение. Автоинспекторы, включив световую и звуковую сигнализации, стали преследовать нарушителя, который увеличил скорость и начал скрываться.

"Уходя от погони, водитель "ВАЗа" неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, в том числе выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации и не обращая внимания на многократные требования об остановке. Также он едва не совершил столкновение с движущейся впереди иномаркой. В соответствии с федеральным законом "О полиции" один из сотрудников ГИБДД применил огнестрельное оружие, прострелив переднее левое колесо", — говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, несмотря на повреждение, нарушитель пытался оторваться от погони, однако вскоре не справился с управлением и врезался в забор частного дома по улице Алеутская. После этого водитель попытался скрыться с места происшествия бегством, но полицейские задержали его, применив наручники.

Как выяснили правоохранители, задержанным оказался 22-летний житель Таштагольского района, не имеющий водительского удостоверения. Освидетельствование подтвердило, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим либо лишенным права управления ТС", которая влечет в качестве наказания до 15 суток ареста или штраф в 30 тысяч рублей.