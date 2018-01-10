Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной вышел на свободу

САМАРА, 10 янв — РИА Новости. Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов вышел на свободу, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН Ульяновской области.

"Он был освобожден условно-досрочно", — сообщил собеседник агентства.

В группе, посвященной Семенову, рассказывается, что из колонии его встречала сестра Екатерина. Там же опубликовано видео, где молодой человек говорит, что очень рад освобождению и находится в прекрасном настроении.

В декабре 2016 года Семенова признали виновным в изнасиловании 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, хотя он утверждал, что секс был по обоюдному согласию. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, позже срок снизили до трех лет и трех месяцев. Жители Ульяновска и других регионов собирали подписи с требованием освободить Семенова.

История Дианы Шурыгиной вызвала широкий резонанс после того, как девушка появилась в программе Первого канала "Пусть говорят" и рассказала, что стала жертвой изнасилования. Запись программы с участием Шурыгиной набрала рекордные 13 миллионов просмотров на YouTube, в обществе началась бурная дискуссия о виновности или невиновности молодого человека. Всего вышло пять выпусков с участием Шурыгиной, девушка стала популярной фигурой в интернете и социальных сетях, а также героиней мемов.