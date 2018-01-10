Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной вышел на свободу

САМАРА, 10 янв — РИА Новости. Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов вышел на свободу, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН Ульяновской области.
"Он был освобожден условно-досрочно", — сообщил собеседник агентства.
В группе, посвященной Семенову, рассказывается, что из колонии его встречала сестра Екатерина. Там же опубликовано видео, где молодой человек говорит, что очень рад освобождению и находится в прекрасном настроении.
В декабре 2016 года Семенова признали виновным в изнасиловании 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, хотя он утверждал, что секс был по обоюдному согласию. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, позже срок снизили до трех лет и трех месяцев. Жители Ульяновска и других регионов собирали подписи с требованием освободить Семенова.