В Татарстане обнаружили тело женщины с 11 ножевыми ранениями

КАЗАНЬ, 10 янв — РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства жестокого убийства женщины, отправившейся на лыжную прогулку на одной из баз, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По предварительным данным, накануне женщина с супругом и сыном приехала на базу, чтобы покататься на лыжах. В районе 14 часов она вышла на лыжню, родные ждали ее возвращения. Около 17 часов супруг, обеспокоенный долгим отсутствием женщины, обратился в правоохранительные органы. В результате около 2 часов ночи ее тело было обнаружено волонтерами в лесном массиве на территории базы.
Следственное управление отмечает, что в настоящее время продолжается осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.