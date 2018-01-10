В Татарстане обнаружили тело женщины с 11 ножевыми ранениями

КАЗАНЬ, 10 янв — РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства жестокого убийства женщины, отправившейся на лыжную прогулку на одной из баз, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

"В ночь на 10 января в поселке Красный Ключ Нижнекамского района республики на территории учебно-тренировочной базы "Алнаш" обнаружено тело 28-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде 11 ножевых ранений в области головы и шеи. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "убийство", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, накануне женщина с супругом и сыном приехала на базу, чтобы покататься на лыжах. В районе 14 часов она вышла на лыжню, родные ждали ее возвращения. Около 17 часов супруг, обеспокоенный долгим отсутствием женщины, обратился в правоохранительные органы. В результате около 2 часов ночи ее тело было обнаружено волонтерами в лесном массиве на территории базы.

Следственное управление отмечает, что в настоящее время продолжается осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.