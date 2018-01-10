В ДТП под Курском погибли и пострадали граждане Украины

БРЯНСК, 10 янв — РИА Новости. Погибшие и пострадавшие пассажиры перевернувшегося в Курской области микроавтобуса являются гражданами Украины, сообщили РИА Новости в Курском территориальном центре медицины катастроф.
"Все жители Украины, следовали в Питер. Из девяти человек трое погибли, трое (женщина и двое мужчин) госпитализированы в Курск, у двоих состояние средней тяжести, у одного – легкой", — сказал собеседник агентства.
По его словам, еще три человека, которые были отправлены в районную больницу, уже отпущены после оказания помощи.