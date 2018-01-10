В Москве закончили проверку трех из пяти "заминированных" вокзалов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Силовые службы закончили проверку Ярославского, Казанского и Савеловского вокзалов Москвы, никаких опасных предметов не обнаружено, заявили РИА Новости в пресс-службе Управления МВД на транспорте по ЦФО.
11.3%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.5%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.1%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.1%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"Проверка завершена на Казанском, Ярославском, Савеловском вокзалах, никаких опасных предметов не обнаружено", — сказал собеседник агентства.
Сколько всего вокзалов затронула проверка, в полиции официально не сообщают. При этом в приведенном ранее РЖД списке было пять вокзалов: Ленинградский, Ярославский, Казанский, Белорусский и Киевский, — но не было Савеловского. Таким образом, звонки "минера" могли затронуть не пять, а шесть станций.