В Москве закончили проверку трех из пяти "заминированных" вокзалов

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (435)

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Силовые службы закончили проверку Ярославского, Казанского и Савеловского вокзалов Москвы, никаких опасных предметов не обнаружено, заявили РИА Новости в пресс-службе Управления МВД на транспорте по ЦФО.

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Всего, как сообщали РИА Новости в РЖД, проверки проходят на пяти вокзалах. По данным источника агентства, неизвестный по телефону заявил об угрозе взрыва.

"Проверка завершена на Казанском, Ярославском, Савеловском вокзалах, никаких опасных предметов не обнаружено", — сказал собеседник агентства.

Сколько всего вокзалов затронула проверка, в полиции официально не сообщают. При этом в приведенном ранее РЖД списке было пять вокзалов: Ленинградский, Ярославский, Казанский, Белорусский и Киевский, — но не было Савеловского. Таким образом, звонки "минера" могли затронуть не пять, а шесть станций.