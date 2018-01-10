Мосгорсуд признал законным заочный арест лидера Демпартии Молдавии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в покушении на убийство по политическим мотивам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Басманный суд Москвы ранее санкционировал заочный арест Плахотнюка, обвиняемого в РФ в покушении на убийство. Политик объявлен в международный розыск.

"Решение Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказал судья. На заседание представителей прессы не пустили, открыто было оглашено лишь решение.

Ранее СМИ сообщали, что Плахотнюка обвиняют в покушении на проживающего в Лондоне банкира Германа Горбунцова в 2012 году. Плахотнюк свою причастность отрицал.

Плахотнюк — бизнесмен и лидер проевропейской Демократической партии Молдавии, которая является самой крупной в парламенте республики: 41 депутат из 101. Он дважды избирался депутатом, был первым заместителем спикера парламента. Его кандидатура также предлагалась на пост премьер-министра республики.