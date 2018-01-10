В Москве полиция проверяет пять вокзалов из-за сообщений о возможных атаках

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Силовики в среду проверяют пять вокзалов Москвы после сообщений о "возможных актах незаконного вмешательства", но это не влияет на график движения поездов, заявили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
"На пяти железнодорожных вокзалах Московского транспортного узла (Ленинградском, Ярославском, Казанском, Белорусском и Киевском) … в связи с поступившими сообщениями о возможных актах незаконного вмешательства проводятся проверки", — сообщили в дирекции.
Собеседник агентства отметил, что по решению силовых органов эвакуация проводилась только на Киевском вокзале, остальные работают в штатном режиме.
На график движения поездов это не влияет, отметили в РЖД. Пассажиров пускают к поездам, минуя основные здания вокзалов.
Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий.
11.3%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.5%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.1%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.1%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады.
По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.