В Москве полиция проверяет пять вокзалов из-за сообщений о возможных атаках

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (435)

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Силовики в среду проверяют пять вокзалов Москвы после сообщений о "возможных актах незаконного вмешательства", но это не влияет на график движения поездов, заявили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах, неизвестный по телефону заявил об угрозе взрыва на вокзалах.

"На пяти железнодорожных вокзалах Московского транспортного узла (Ленинградском, Ярославском, Казанском, Белорусском и Киевском) … в связи с поступившими сообщениями о возможных актах незаконного вмешательства проводятся проверки", — сообщили в дирекции.

Собеседник агентства отметил, что по решению силовых органов эвакуация проводилась только на Киевском вокзале, остальные работают в штатном режиме.

На график движения поездов это не влияет, отметили в РЖД. Пассажиров пускают к поездам, минуя основные здания вокзалов.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий.

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Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады.

По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.