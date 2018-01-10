В Красноярске мужчина вез детей в багажнике, чтобы показать новогоднюю елку

КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Инспекторы ДПС задержали в Красноярске водителя, который вез в багажнике машины детей, чтобы показать им городскую елку, сообщает краевой главк МВД.

По данным полиции, сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Caldina на Одесской улице. В салоне находились трое взрослых и двое детей до пяти лет.

"Когда автоинспекторы попросили водителя открыть багажник, он начал заметно нервничать. Оказалось, что в багажном отделении автомобилист перевозил еще двоих детей. Мужчина пояснил, что таким способом он хотел отвезти членов своей семьи на елочный комплекс", — говорится в сообщении.

Водителя оштрафовали на 3,5 тысячи рублей за неправильную перевозку людей, так как количество пассажиров превышало допустимую норму, а также за нарушение правил перевозки детей.