В Курской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом

ДТП с микроавтобусом на трассе М-2 в Курской области. 10 января 2018

ДТП с микроавтобусом на трассе М-2 в Курской области. 10 января 2018

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 янв — РИА Новости. Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с микроавтобусом в Курской области утром в среду на автотрассе "Москва-Крым", сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

По словам собеседницы, сообщение о ДТП поступило в 07.24 мск.

"В результате ДТП пострадали шесть человек, из них трое погибли. Три человека госпитализированы", — сказала собеседница.

По ее словам, всего в автобусе было 10 человек, включая водителя, автобус направлялся в Санкт-Петербург. Она также уточнила, что на месте работают представители всех оперативных служб региона.

Вызван автокран для подъема микроавтобуса, который оказался в кювете, он значительно поврежден при аварии.

Причины ДТП выясняются.