В Красноярске возбудили дело против главврача перинатального центра

КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Главврача красноярского перинатального центра Андрея Павлова и главную медсестру медучреждения Лидию Клитенкович подозревают во взяточничестве при заключении госконтрактов, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

По версии ведомства, Павлов незаконно получал деньги от предпринимателей, с которыми заключались договоры на поставку в медучреждение товаров медицинского назначения. Предварительно "откаты" составляли до 10% от общей суммы. Посредником при передаче выступала Клитенкович. Общая сумма взяток составляет несколько миллионов рублей.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача МГБУЗ "Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства" (КГБУЗ "КККЦОМД") Павлова Андрея Владимировича и главной медсестры КГБУЗ "КККЦОМД" Клитенкович Лидии Владимировны, подозреваемых в совершении преступлений коррупционной направленности", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что дело возбуждено региональным главком Следственного комитета РФ – в отношении Павлова по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки", Клитенкович по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве". Главврач находится под арестом сроком на два месяца.

Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия по выявлению и документированию всех эпизодов противоправной деятельности указанных должностных лиц. Кроме того, управление ФСБ располагает информацией о коррупционных действиях со стороны иного персонала перинатального центра, которая также будет представлена в следственные органы для принятия процессуального решения.