В Приморье мать пострадавшего от леопарда ребенка также получила травмы

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Мать ребенка, которого за голову схватил леопард в зоопарке Приморья, также получила травмы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее полиция сообщила, что семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. В момент, когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом, подошел близко, и хищник схватил его лапами за голову. У мальчика рваные раны и укусы. В отношении родителей составлены административные протоколы. В зоопарке после инцидента усиливают меры безопасности: ставят дополнительные ограждения и таблички с напоминанием о присмотре за детьми.

"У ребенка были укусы, рвано-скальпированные раны лица, волосистой части головы, уха. У матери также были укусы", — сказал источник.

Представитель зоопарка сообщил РИА Новости, что "мать пыталась спасти ребенка и получила царапины".