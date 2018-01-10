ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Руководство зоопарка "Чудесный" в приморском Уссурийске после инцидента с леопардом, который ранил двухлетнего ребенка, усиливает ограждение по периметру клетки с хищником, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Александра Попова. Она добавила, что к моменту инцидента в зоопарке уже были многочисленные таблички с предупреждениями и правилами присмотра за детьми.

Ранее полиция сообщила, что семья из Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. Когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом, подошел близко, и хищник схватил его лапами за голову. У мальчика рваные раны и укусы. В отношении родителей были составлены административные протоколы.

"Мальчик, когда родители отвлеклись на другого ребенка, подбежал к клетке с леопардом, в руках у него было ведерко, так как у нас можно кормить нехищных животных. Сам леопард небольшой и молодой: высота в холке — чуть выше колена, ему около года. Сотрудники, когда все произошло, увели старшего ребенка в теплое помещение, чтобы отвлечь его, а младшему вызвали скорую", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, сотрудники зоопарка сопроводили ребенка в больницу. Там ему зашили и обработали раны, в том числе зашили ухо. Кроме того, с мальчиком будут работать психологи.

"Руководство зоопарка предложило финансовую помощь родителям ребенка, но они сказали, что пока не нужно. На следующий день после больницы руководство с ними связывалось, и родители сказали, что с мальчиком все в порядке. Это первый подобный случай в нашем зоопарке, поэтому после инцидента мы делаем дополнительные заграждения вокруг клетки, чтобы даже самые маленькие посетители не могли подойти близко", — сказала Попова.

Она добавила, что правила поведения и ответственности родителей за присмотр за детьми при посещении зоопарка уже были указаны на табличках, на баннере при входе и на билетах, теперь в зоопарке установят дополнительные таблички.