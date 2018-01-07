Источник сообщил о ликвидации пожара в исправительной колонии под Якутском

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пожар в общежитии в исправительной колонии строгого режима в Якутске удалось ликвидировать на площади около 500 квадратных метров, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Пожар в исправительной колонии №7 ликвидирован на площади 480 квадратных метров", — сказал собеседник агентства. Исправительная колония строго режима №7 расположена в селе Табага — пригороде Якутска.

По его словам, пострадавших в результате пожара, по предварительным данным, нет.