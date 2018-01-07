Под Якутском произошел пожар в исправительной колонии

ВЛАДИВОСТОК, 7 янв – РИА Новости. Пожар тушат в исправительной колонии в пригороде Якутска, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель республиканского УФСИН РФ.

Ранее местные СМИ опубликовали видео крупного пожара в колонии.

"Факт пожара подтверждаем, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты колонии и города, проводится разбор и проливка конструкций", — сказал собеседник.

Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона, загорелся барак. Оттуда эвакуировали 124 человека.