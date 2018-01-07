В Дагестане убили имама сельской мечети

МАХАЧКАЛА, 7 янв — РИА Новости. Имам сельской мечети застрелен неизвестными в Хасавюртовском районе Дагестана в субботу вечером, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Неизвестные личности из автоматического оружия застрелили имама сельской мечети около его дома. Инцидент произошел в селении Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе МВД республики подтвердили убийство мужчины в селении Муцалаул. По данным ведомства, на месте преступления работают оперативники, возбуждено уголовное дело.