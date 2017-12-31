Разбитые стекла в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Разбитые стекла в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек — РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу на два месяца обвиняемого в совершении теракта в магазине "Перекресток", сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Фигурант против ареста не возражал. Вину во вменяемых деяниях признал. На учете в ПНД не состоит. Заболеваний, препятствующих заключению под стражу, не имеет", — сообщается в заявлении.

В то же время он намерен обжаловать постановление суда.

Ранее в СК сообщили, что следствие переквалифицировало дело о взрыве в супермаркете на статью о теракте. До этого его рассматривали, как покушение на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

Следствие установило, что мужчина изготовил и заложил бомбу, а также спрятал две флешки, на которых говорилось о причинах взрыва. На допросе мужчина сознался в содеянном, заявив, что совершил преступление из-за ненависти к организаторам и участникам психологических тренингов, которые посещал.

Он с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере. Ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте вечером 27 декабря. Мощность взрыва составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали 18 человек, восемь из них остаются в больницах. Впервые о том, что произошедшее было терактом, заявил Владимир Путин.

Ответственность на себя взяла группировка "Исламское государство"*. В субботу ФСБ задержала подозреваемого.

* Террористическая организация, запрещена в России